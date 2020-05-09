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  • Алиев: дружба, сплочённость и взаимоподдержка и впредь будут основой для развития и укрепления отношений между Азербайджаном и Беларусью

Алиев: дружба, сплочённость и взаимоподдержка и впредь будут основой для развития и укрепления отношений между Азербайджаном и Беларусью

09 мая 2020 12:41
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Новости Беларуси. Многочисленные поздравления с годовщиной Победы поступают в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Азербайджанский лидер Ильхам Алиев выразил уверенность, что дружба, сплочённость и взаимоподдержка наших народов, прошедшие тяжёлые испытания военных лет, и впредь будут прочной основой для развития и укрепления отношений между Азербайджаном и Беларусью.

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# Великая Отечественная война # Александр Лукашенко # Ильхам Алиев # Фотофакт

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