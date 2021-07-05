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Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова

05 июля 2021 14:23
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Новости России. Печальная новость пришла 5 июля из Москвы. На 82-м году ушел из жизни Владимир Меньшов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, продюсер скончался от последствий коронавирусной инфекции.

Имя Владимира Меньшова навсегда вписано в историю кинематографа. Сниматься в кино он начал в 1970-х, а в 1976 году состоялся его полноценный режиссерский дебют – вышел один из самых известных советских фильмов на тему школьной жизни – «Розыгрыш». Потом еще будут «Зависть богов», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли». А вот всемирную славу Меньшову принесла кинолента «Москва слезам не верит», удостоенная премии «Оскар».

Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова-1

Владимир Меньшов был частым гостем белорусской столицы. В 2017-м открывал международный кинофестиваль «Лістапад». Ему был передан специальный приз от Президента Беларуси. В свою очередь режиссер отметил, что считает награду очень высокой, а сам фестиваль – достойным.

Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова-4

Владимир Меньшов, актер, кинорежиссер, продюсер:
Хороший фестиваль. Вообще, мне все белорусское, товары белорусские, нравится.

Уход из жизни Владимира Меньшова – большая потеря для его семьи. Об уходе отца в социальных сетях сообщила дочь режиссера Юлия Меньшова, написав под фотографиями отца трижды слово «всё» с многоточием.

Соболезнования в связи со смертью народного артиста России выразил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ушел из жизни выдающийся мастер сцены, любимый многими поколениями безгранично талантливый режиссер, блестящий актер и сценарист. Владимир Меньшов достиг настоящих профессиональных высот, вписал незабываемую страницу в историю советского и российского искусства. Светлая память об этом замечательном человеке всегда будет жить в наших сердцах.

Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова-10

Прощание с Владимиром Меньшовым состоится 8 июля в Доме кино в Москве. Похоронят народного артиста РСФСР на Новодевичьем кладбище.

# Некролог # Владимир Меньшов # Юлия Меньшова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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