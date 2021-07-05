Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова

Новости России. Печальная новость пришла 5 июля из Москвы. На 82-м году ушел из жизни Владимир Меньшов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, продюсер скончался от последствий коронавирусной инфекции.

Имя Владимира Меньшова навсегда вписано в историю кинематографа. Сниматься в кино он начал в 1970-х, а в 1976 году состоялся его полноценный режиссерский дебют – вышел один из самых известных советских фильмов на тему школьной жизни – «Розыгрыш». Потом еще будут «Зависть богов», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли». А вот всемирную славу Меньшову принесла кинолента «Москва слезам не верит», удостоенная премии «Оскар».