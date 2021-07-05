Президент Совета раввинов Европы: власти Латвии совмещают память о Холокосте с чествованием ветеранов СС

В Совете раввинов Европы указали на двойственность политики Латвии по Холокосту. Об этом заявил глава Совета Пинхас Гольдшмидт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он подчеркнул, что позиция руководства страны вызывает только сожаление.
В Совете раввинов Европы указали на двойственность политики Латвии по Холокосту. Об этом заявил глава Совета Пинхас Гольдшмидт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он подчеркнул, что позиция руководства страны вызывает только сожаление.
Пинхас Гольдшмидт, президент Совета раввинов Европы:
Власти Латвии до сих пор совмещают память о Холокосте с героизацией латышских коллаборационистов и чествованием ветеранов СС на ежегодных парадах. К сожалению, правительства некоторых стран до сих пор пытаются переписать историю. Я бы порекомендовал им оставить это для ученых и историков.
Напомним, во время войны погибли почти 90 % латвийских евреев. При этом Латвия стала одним из центров сосредоточения концлагерей. Туда попадали и ее жители, и евреи из других стран. 4 июля 1941 года Большая хоральная синагога Риги была сожжена нацистами вместе с людьми. В этот день в Латвии отмечается День памяти геноцида еврейского народа в годы Второй мировой войны.