Президент Совета раввинов Европы: власти Латвии совмещают память о Холокосте с чествованием ветеранов СС

В Совете раввинов Европы указали на двойственность политики Латвии по Холокосту. Об этом заявил глава Совета Пинхас Гольдшмидт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он подчеркнул, что позиция руководства страны вызывает только сожаление.

Пинхас Гольдшмидт, президент Совета раввинов Европы:

Власти Латвии до сих пор совмещают память о Холокосте с героизацией латышских коллаборационистов и чествованием ветеранов СС на ежегодных парадах. К сожалению, правительства некоторых стран до сих пор пытаются переписать историю. Я бы порекомендовал им оставить это для ученых и историков.