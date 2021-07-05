Александр Лукашенко поздравил президента Венесуэлы с Днём Независимости страны

Новости Венесуэлы. Венесуэла отмечает национальный праздник – День Независимости. Почти три столетия страна являлась испанской колонией. Однако 5 июля 1811 года была принята Декларация независимости Венесуэлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С национальным праздником президента Венесуэлы и народ этой страны поздравил глава белорусского государства. Александр Лукашенко подчеркнул, что открытость и взаимное уважение между нашими странами являются отличным фундаментом для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в различных отраслях.