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Запрет полётов над Беларусью может привести к серьёзным потерям в доходах Польского агентства аэронавигационных услуг

05 июля 2021 12:01
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Новости Польши. Потери в доходах Польского агентства аэронавигационных услуг в связи с запретом полетов над Беларусью могут достигнуть 5 %. Об этом заявил глава организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запрет полётов над Беларусью может привести к серьёзным потерям в доходах Польского агентства аэронавигационных услуг-1

Ограничения, которые введены в отношении Минска европейскими странами, приводят к тому, что схемы движения меняются по всей Европе. Самые крупные пассажирские самолеты, на которых перевозится больше всего людей, переместились на север Европы, что привело к потере трафика.

Запрет полётов над Беларусью может привести к серьёзным потерям в доходах Польского агентства аэронавигационных услуг-4

Польское агентство живет за счет сборов, взимаемых с авиакомпаний за предоставление аэронавигационных услуг для самолетов, которые летают через воздушное пространство страны.

# Самолет # Фотофакт

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