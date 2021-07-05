Запрет полётов над Беларусью может привести к серьёзным потерям в доходах Польского агентства аэронавигационных услуг

Новости Польши. Потери в доходах Польского агентства аэронавигационных услуг в связи с запретом полетов над Беларусью могут достигнуть 5 %. Об этом заявил глава организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. Потери в доходах Польского агентства аэронавигационных услуг в связи с запретом полетов над Беларусью могут достигнуть 5 %. Об этом заявил глава организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ограничения, которые введены в отношении Минска европейскими странами, приводят к тому, что схемы движения меняются по всей Европе. Самые крупные пассажирские самолеты, на которых перевозится больше всего людей, переместились на север Европы, что привело к потере трафика.
Польское агентство живет за счет сборов, взимаемых с авиакомпаний за предоставление аэронавигационных услуг для самолетов, которые летают через воздушное пространство страны.