Новости Кубы. Куба обвинила США в проведении масштабной медиаоперации по разжиганию протестов в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С таким заявлением выступил министр иностранных дел республики.

По его словам, американские власти напрямую вовлечены в организацию акций. В частности, Штаты предоставили деньги одной из компаний, которая участвовала в дестабилизации обстановки в стране. И это помимо других крупных сумм, которые Белый дом ежегодно выделяет на содействие подрывной деятельности и создание нестабильности на Кубе.