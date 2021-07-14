Новости Кубы. Куба обвинила США в проведении масштабной медиаоперации по разжиганию протестов в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С таким заявлением выступил министр иностранных дел республики.
Новости Кубы. Куба обвинила США в проведении масштабной медиаоперации по разжиганию протестов в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С таким заявлением выступил министр иностранных дел республики.
По его словам, американские власти напрямую вовлечены в организацию акций. В частности, Штаты предоставили деньги одной из компаний, которая участвовала в дестабилизации обстановки в стране. И это помимо других крупных сумм, которые Белый дом ежегодно выделяет на содействие подрывной деятельности и создание нестабильности на Кубе.
Огромную роль в разжигании протестов в стране, по словам главы МИД, сыграли также соцсети. Через них начались манипуляции, подстрекательства к насилию, беспорядкам и даже убийствам. Напомним, антиправительственные акции на Кубе вспыхнули на фоне ухудшения экономической ситуации в стране. В ходе митингов были задержаны более 100 митингующих. Один человек погиб.