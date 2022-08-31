Пробежать по скользкому бревну и рухнуть в воду. На Мальте проходит фестиваль с необычными состязаниями

Новости Мальты. Пробежать по скользкому бревну и рухнуть в воду – таким необычным образом развлекаются во время фестиваля мальтийцы. Участие в «гостре» – так называется состязание – принимают самые отчаянные мужчины и девушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их задача – пробежать по 16-метровому бревну, смазанному жиром, и схватить один из трех флажков. Тот, кому это удастся, объявляется победителем и получает заслуженную награду.

Карден Миззи, участник состязания:

Даже не могу сосчитать, сколько у меня трофеев. Несколько раз занимал первые и вторые места. На прошлой неделе тоже взял второе место. Я каждый год участвую в забеге и мне не важно, каким будет результат. Главное – это очень весело.

История проведения турнира уходит корнями в средние века. Три флага, которые стараются добыть участники, посвящены Святой Марии, Ватикану и Святому Джулиану – покровителю города.