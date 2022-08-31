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В США в зоопарке пингвину сшили особую ортопедическую обувь из-за редкого заболевания

31 августа 2022 16:17
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Новости США. Сапожки для пингвина. Пернатому по кличке Лукас из зоопарка Сан-Диего сшили особую ортопедическую обувь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В США в зоопарке пингвину сшили особую ортопедическую обувь из-за редкого заболевания-1

Несколько лет назад ветеринары выявили у птицы редкое заболевание, которое приводит к деформации конечностей. Когда стало ясно, что лечение не приносит результатов, сотрудники решили сделать все возможное, чтобы пингвин вел полноценную жизнь. 

В США в зоопарке пингвину сшили особую ортопедическую обувь из-за редкого заболевания-4

Бет Бикнез, старший ветеринар зоопарка Сан-Диего:
Лукасу было тяжело ходить. Он хромал и постоянно заваливался на правый бок. Когда мы обули его в специальные ботинки, его походка значительно улучшилась. Это очень заметно на ровной поверхности. Хромота исчезла, теперь ему будет гораздо комфортнее.

Носить специальные ботинки пингвину придется все время. Зато теперь Лукас сможет лазать по скалам, плавать вместе с сородичами и полноценно участвовать в жизни колонии.

# Животные # Бет Бикнез # Новости США # Фотофакт

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