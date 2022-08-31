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Палеонтологи из Португалии и Испании нашли скелет 25-метрового динозавра

31 августа 2022 16:02
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Новости Португалии. Команда палеонтологов из Португалии и Испании обнаружила скелет 25-метрового динозавра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Палеонтологи из Португалии и Испании нашли скелет 25-метрового динозавра-1

Окаменелость древнего ящера могут признать самой большой из когда-либо найденных в Европе. Фото с места раскопок опубликовал Лиссабонский университет. По мнению ученых, останки принадлежат динозавру из группы завроподов – гигантских травоядных с длинными шеями и хвостами. Эти животные обитали на нашей планете около 145 миллионов лет назад. Стоит отметить, команда палеонтологов работает на участке в Помбале с 2017 года. Это самая крупная находка за все время раскопок.

# Археология # Новости Португалии # Фотофакт

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