Палеонтологи из Португалии и Испании нашли скелет 25-метрового динозавра

Окаменелость древнего ящера могут признать самой большой из когда-либо найденных в Европе. Фото с места раскопок опубликовал Лиссабонский университет. По мнению ученых, останки принадлежат динозавру из группы завроподов – гигантских травоядных с длинными шеями и хвостами. Эти животные обитали на нашей планете около 145 миллионов лет назад. Стоит отметить, команда палеонтологов работает на участке в Помбале с 2017 года. Это самая крупная находка за все время раскопок.