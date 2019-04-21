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В Украине стартовал второй тур президентских выборов. Порошенко и Зеленский проголосовали

21 апреля 2019 12:31
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Новости Украины. В Украине стартовал второй тур президентских выборов,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Украине стартовал второй тур президентских выборов. Порошенко и Зеленский проголосовали-1

По всей стране открыты избирательные участки, где до 20.00 люди смогут оставить свой голос за одного из претендентов на пост главы государства.

В Украине стартовал второй тур президентских выборов. Порошенко и Зеленский проголосовали-4

За президентское кресло борются Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Оба лидера уже проголосовали. Сделать свой выбор 21 апреля смогут и украинцы, проживающие за рубежом. По всему миру работает 101 избирательный участок в 72 странах.

В Украине стартовал второй тур президентских выборов. Порошенко и Зеленский проголосовали-7

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# Выборы в Украине # Фотофакт

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