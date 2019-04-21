В Украине стартовал второй тур президентских выборов. Порошенко и Зеленский проголосовали

Новости Украины. В Украине стартовал второй тур президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. В Украине стартовал второй тур президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По всей стране открыты избирательные участки, где до 20.00 люди смогут оставить свой голос за одного из претендентов на пост главы государства.
За президентское кресло борются Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Оба лидера уже проголосовали. Сделать свой выбор 21 апреля смогут и украинцы, проживающие за рубежом. По всему миру работает 101 избирательный участок в 72 странах.
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