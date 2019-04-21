В Украине стартовал второй тур президентских выборов. Порошенко и Зеленский проголосовали

Новости Украины. В Украине стартовал второй тур президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По всей стране открыты избирательные участки, где до 20.00 люди смогут оставить свой голос за одного из претендентов на пост главы государства.