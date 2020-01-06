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Александр Лукашенко поздравил Зорана Милановича с победой на президентских выборах в Хорватии

06 января 2020 16:40
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Новости Хорватии. На президентских выборах в Хорватии победил бывший премьер-министр страны Зоран Миланович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Зорана Милановича с победой на президентских выборах в Хорватии-1

За пост главы государства он боролся с действующим президентом Колиндой Грабар-Китарович, которую смог опередить на 5 % голосов. Новый глава государства планирует развивать партнерство со странами Евросоюза, а также с США.

Президент Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Зорана Милановича с избранием на главный пост Хорватии. Белорусский лидер убежден, что развитие двусторонних отношений на принципах уважения и доверия, а также расширения взаимовыгодного сотрудничества отвечают интересам наших стран.

Александр Лукашенко поздравил Зорана Милановича с победой на президентских выборах в Хорватии-4

Александр Лукашенко поздравил Зорана Милановича с победой на президентских выборах в Хорватии-6

Александр Лукашенко поздравил Зорана Милановича с победой на президентских выборах в Хорватии-8

# Международная политика # Александр Лукашенко # Зоран Миланович # Фотофакт

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