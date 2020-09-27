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В Подмосковье обрушился надземный переход, 13 человек пострадали

27 сентября 2020 12:20
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Новости России. 13 человек пострадали в результате обрушения надземного перехода в Подмосковье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Подмосковье обрушился надземный переход, 13 человек пострадали-1

Инцидент произошел на одном из местных предприятий.

Причины происшествия пока неизвестны, их предстоит установить специалистам. Все пострадавшие – сотрудники предприятия. Троих из них доставили в больницу на медицинском вертолете. По факту инцидента проводится проверка.

# Несчастный случай # Фотофакт

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