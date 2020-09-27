В Подмосковье обрушился надземный переход, 13 человек пострадали

Новости России. 13 человек пострадали в результате обрушения надземного перехода в Подмосковье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел на одном из местных предприятий.

Причины происшествия пока неизвестны, их предстоит установить специалистам. Все пострадавшие – сотрудники предприятия. Троих из них доставили в больницу на медицинском вертолете. По факту инцидента проводится проверка.