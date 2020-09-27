Новости Армении. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. Решение принято правительством страны из-за эскалации ситуации на линии соприкосновения с Азербайджаном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам премьер-министра Армении, азербайджанские ВС утром 27 сентября начали спланированное наступление в направлении Нагорного Карабаха.

В Минобороны Азербайджана между тем заявили, что их армия принимает меры в ответ на действия армянской стороны и контролирует ситуацию.