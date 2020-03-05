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Александр Лукашенко поздравил президента Сербии с юбилеем

05 марта 2020 12:46
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Новости Сербии. Президент Сербии Александр Вучич отмечает 50-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко поздравил президента Сербии с юбилеем-1

В 2014 году после победы Сербской прогрессивной партии, политик был избран премьер-министром. А в 2017 Александр Вучич одержал уверенную победу на президентских выборах. Вот уже без малого три года он возглавляет страну.

Александр Лукашенко поздравил президента Сербии с юбилеем-4

С юбилеем своего сербского коллегу поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, что высоко оценивает деятельность Вучича на этом ответственном посту и выразил надежду на продолжение дружеских контактов. Глава государства также пригласил сербского лидера посетить Беларусь в любое удобное для него время.

# Президентские выборы # Александр Вучич # Александр Лукашенко # Фотофакт

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