Сроком на 5 лет. Египет вводит новые визы для туристов

Нововведение вступит в силу с 1 июня. Получить документ, разрешающий въезд в страну можно будет в консульстве или онлайн. Визу будут выдавать сроком на 5 лет. Единовременный срок пребывания иностранцев на территории Египта не должен превышать 90 дней.