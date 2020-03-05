Сроком на 5 лет. Египет вводит новые визы для туристов

Новости Египта. Чтобы посетить Египет, туристам придется сделать визу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Египта. Чтобы посетить Египет, туристам придется сделать визу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нововведение вступит в силу с 1 июня. Получить документ, разрешающий въезд в страну можно будет в консульстве или онлайн. Визу будут выдавать сроком на 5 лет. Единовременный срок пребывания иностранцев на территории Египта не должен превышать 90 дней.
В летние месяцы путешественники, прилетающие в аэропорты Луксора и Асуан, смогут получить скидку в размере 10 долларов.