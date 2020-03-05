Во Франции поезд сошёл с рельсов, есть пострадавшие

Новости Франции. Скоростной поезд сошёл с рельсов во Франции. ЧП произошло с составом, следовавшим из Страсбурга в Париж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Скоростной поезд сошёл с рельсов во Франции. ЧП произошло с составом, следовавшим из Страсбурга в Париж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Недалеко от города Саверн электровоз и несколько вагонов перевернулись. В результате инцидента пострадали не менее 10 человек. Некоторые источники сообщают о большем числе раненых.
К месту происшествия стянуты бригады экстренных служб. Медики оказывают первую помощь пострадавшим. В больницы, получивших травмы пассажиров, доставят с помощью вертолёта. Причины инцидента устанавливаются.