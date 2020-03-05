Во Франции поезд сошёл с рельсов, есть пострадавшие

Новости Франции. Скоростной поезд сошёл с рельсов во Франции. ЧП произошло с составом, следовавшим из Страсбурга в Париж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Недалеко от города Саверн электровоз и несколько вагонов перевернулись. В результате инцидента пострадали не менее 10 человек. Некоторые источники сообщают о большем числе раненых.