Серия лжеминирований пассажирских самолётов прокатилась по России

Новости России. В России продолжается волна ложных минирований пассажирских самолетов. Так, 5 марта российские аэропорты получили сразу три подобных сообщения. Экстренную посадку совершил лайнер, летевший из Москвы в Омск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все пассажиры эвакуированы. Сотрудники спецслужб проверяют борт на наличие взрывчатых веществ.

Информацию о возможной угрозе получил также командир воздушного судна, летевшего из Петербурга в Симферополь. Сначала было принято решение об экстренной посадке в Ростове, однако позже авиакомпания его изменила. Самолёт продолжит путь по маршруту и приземлится в Симферополе, после чего лайнер проверят правоохранители.

Ищут бомбу и на борту воздушного судна, прибывшего из российской столицы в Сыктывкар. Ведется эвакуация пассажиров и багажа, на месте работают спасатели, скорая, полиция и кинологи.