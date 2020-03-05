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Серия лжеминирований пассажирских самолётов прокатилась по России

05 марта 2020 12:02
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Новости России. В России продолжается волна ложных минирований пассажирских самолетов. Так, 5 марта российские аэропорты получили сразу три подобных сообщения. Экстренную посадку совершил лайнер, летевший из Москвы в Омск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все пассажиры эвакуированы. Сотрудники спецслужб проверяют борт на наличие взрывчатых веществ.

Серия лжеминирований пассажирских самолётов прокатилась по России-1

Информацию о возможной угрозе получил также командир воздушного судна, летевшего из Петербурга в Симферополь. Сначала было принято решение об экстренной посадке в Ростове, однако позже авиакомпания его изменила. Самолёт продолжит путь по маршруту и приземлится в Симферополе, после чего лайнер проверят правоохранители.     

Серия лжеминирований пассажирских самолётов прокатилась по России-4

Ищут бомбу и на борту воздушного судна, прибывшего из российской столицы в Сыктывкар. Ведется эвакуация пассажиров и багажа, на месте работают спасатели, скорая, полиция и кинологи.

Серия лжеминирований пассажирских самолётов прокатилась по России-7

Анонимные сообщения о минировании самолётов поступают уже третий день. В минувший вторник экстренные посадки были вынуждены совершить два российских самолёта. Пока ни в одном случае угрозы не подтвердились. Правоохранители разыскивают злоумышленников. 

# Лжеминирование # Фотофакт

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