Усиливают меры безопасности и эвакуируют бездомных. Как идёт подготовка к саммиту G7?

Жители этого живописного уголка Англии уже столкнулись с наплывом полиции. Для поддержания порядка в регион дополнительно прибыли около 5 тысяч офицеров.

Одной из мер безопасности стала эвакуация бездомных и их размещение за пределами региона. Накануне в Европу для участия в саммите отправился президент США. Ожидается, что 10 июня он проведет переговоры с премьер-министром Великобритании. А в воскресенье, 13 июня, состоится прием у Королевы. Завершится европейское турне Байдена в Женеве встречей с президентом России Владимиром Путиным. Это будут первые переговоры между лидерами двух стран.