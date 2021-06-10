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Усиливают меры безопасности и эвакуируют бездомных. Как идёт подготовка к саммиту G7?

10 июня 2021 09:00
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Новости Великобритании. На британском полуострове Корнуолл идут последние приготовления к саммиту «Большой семерки», который начнется 11 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Усиливают меры безопасности и эвакуируют бездомных. Как идёт подготовка к саммиту G7?-1

Жители этого живописного уголка Англии уже столкнулись с наплывом полиции. Для поддержания порядка в регион дополнительно прибыли около 5 тысяч офицеров.

Усиливают меры безопасности и эвакуируют бездомных. Как идёт подготовка к саммиту G7?-4

Одной из мер безопасности стала эвакуация бездомных и их размещение за пределами региона. Накануне в Европу для участия в саммите отправился президент США. Ожидается, что 10 июня он проведет переговоры с премьер-министром Великобритании. А в воскресенье, 13 июня, состоится прием у Королевы. Завершится европейское турне Байдена в Женеве встречей с президентом России Владимиром Путиным. Это будут первые переговоры между лидерами двух стран.

# Международная политика # Джо Байден # Владимир Путин # Борис Джонсон # Королева Елизавета II # Фотофакт

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