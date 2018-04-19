Александр Лукашенко поздравил президента Израиля с 70-летием создания государства

Новости Израиля. Израиль отмечает 70-летие создания государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Израиля. Израиль отмечает 70-летие создания государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В свое время Беларусь поддержала резолюцию ООН, которая сделала возможным создание государства Израиль. Это особо подчеркнул в поздравлении президенту этой страны белорусский лидер.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Исторический фундамент и общность в прошлом судеб белорусов и евреев играют в настоящем положительную роль при формировании атмосферы доверия и взаимопонимания в двусторонних отношениях, позволяют рассчитывать на дальнейшее развитие плодотворного сотрудничества.
Израиль с размахом празднует 70-летие своей независимости: фотофакт