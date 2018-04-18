В Украине объявлен день траура по девяти погибшим в ДТП в Кривом Роге

Новости Украины. День траура по погибшим в крупном ДТП объявлен в украинском Кривом Роге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К месту аварии люди несут цветы и свечи.

17 апреля около 6 утра на одной из трасс города столкнулись легковой автомобиль, маршрутное такси и автобус. В результате погибли 9 человек. Свыше 20 получили различные травмы. В больнице все еще остаются 15 пострадавших. Некоторые – в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Предполагаемый виновник – водитель легковушки – находится под конвоем в одной из местных больниц. Вскоре его доставят в суд для избрания меры пресечения.