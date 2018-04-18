Во Франции 8 спелеологов заблокированы в пещере: путь им отрезала подземная река

Новости Франции. Группа спелеологов из восьми человек оказалась заблокирована в одной из пещер на юго-востоке Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путь наружу специалистам отрезала подземная река, в которой поднялся уровень воды. К гроту в департаменте Дром уже направлены бригады спасателей и необходимая техника.

Протяженность этой системы тоннелей составляет почти 40 километров. Некоторые галереи уходят вниз на 300 метров.