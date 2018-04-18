Прямой эфир

Во Франции 8 спелеологов заблокированы в пещере: путь им отрезала подземная река

18 апреля 2018 13:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Группа спелеологов из восьми человек оказалась заблокирована в одной из пещер на юго-востоке Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции 8 спелеологов заблокированы в пещере: путь им отрезала подземная река-1

Путь наружу специалистам отрезала подземная река, в которой поднялся уровень воды. К гроту в департаменте Дром уже направлены бригады спасателей и необходимая техника.

Протяженность этой системы тоннелей составляет почти 40 километров. Некоторые галереи уходят вниз на 300 метров.

Во Франции 8 спелеологов заблокированы в пещере: путь им отрезала подземная река-4

# Спасение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусы смогут посетить китайский остров Хайнань без визы с 1 мая
18 апреля 2018 13:42

Белорусы смогут посетить китайский остров Хайнань без визы с 1 мая

В Азербайджане прошла инаугурация президента Ильхама Алиева: исполнять свои обязанности он будет 7 лет
18 апреля 2018 13:39

В Азербайджане прошла инаугурация президента Ильхама Алиева: исполнять свои обязанности он будет 7 лет

Люди ехали на свадьбу. В Индии не менее 20 человек погибли при падении грузовика с моста
18 апреля 2018 13:23

Люди ехали на свадьбу. В Индии не менее 20 человек погибли при падении грузовика с моста