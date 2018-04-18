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Американский город «захватило» перекати-поле: видеофакт

18 апреля 2018 14:37
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Новости США. Коммунальщики были вынуждены выйти на генеральную уборку в американском Викторвилле. Виной тому растение перекати-поле, которое буквально «захватило» небольшой городок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американский город «захватило» перекати-поле: видеофакт-1

Ветер принес так много сухих кустов, что жители 150-ти домов оказались забаррикадированы. Некоторые здания растения облепили до уровня второго этажа.

# Фотофакт # Необычное

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