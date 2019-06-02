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Александр Лукашенко поздравил президента Италии с Днём провозглашения Республики

02 июня 2019 12:04
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Новости Италии. В Италии 2 июня национальный праздник – День провозглашения республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 73 года назад граждане страны на референдуме высказались за изменение государственного строя.

Александр Лукашенко поздравил президента Италии с Днём провозглашения Республики-1

Александр Лукашенко поздравил президента Италии с Днём провозглашения Республики-3

В результате Италия перестала быть монархией. Сегодня в стране проходят праздничные мероприятия, в крупных городах состоятся военные парады.

С Днем Республики президента Италии Серджио Маттарелло поздравил глава белорусского государства Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко поздравил президента Италии с Днём провозглашения Республики-6

Александр Лукашенко поздравил президента Италии с Днём провозглашения Республики-8

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Серджио Маттарелло # Фотофакт

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