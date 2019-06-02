Александр Лукашенко поздравил президента Италии с Днём провозглашения Республики

Новости Италии. В Италии 2 июня национальный праздник – День провозглашения республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 73 года назад граждане страны на референдуме высказались за изменение государственного строя.
Новости Италии. В Италии 2 июня национальный праздник – День провозглашения республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 73 года назад граждане страны на референдуме высказались за изменение государственного строя.
В результате Италия перестала быть монархией. Сегодня в стране проходят праздничные мероприятия, в крупных городах состоятся военные парады.
С Днем Республики президента Италии Серджио Маттарелло поздравил глава белорусского государства Александр Лукашенко.