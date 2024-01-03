Власти Турции объявили войну международной преступности – задержаны 56 человек

Власти Турции объявили войну международной преступности. Там в ходе масштабной операции, которая прошла по всей стране с участием нескольких сотен полицейских и спецназовцев, задержаны 56 человек из 18 стран, которых разыскивает Интерпол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти люди обвиняются во всех возможных преступлениях, совершенных не только на родине, но и за рубежом. Это наркоторговля, грабежи, фальшивомонетничество и отмывание денег. Подводя первые итоги полицейской операции, министр МВД Турции заявил, что это только начало масштабной и беспощадной борьбы с международной преступностью.