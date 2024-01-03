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Власти Турции объявили войну международной преступности – задержаны 56 человек

03 января 2024 14:38
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Власти Турции объявили войну международной преступности. Там в ходе масштабной операции, которая прошла по всей стране с участием нескольких сотен полицейских и спецназовцев, задержаны 56 человек из 18 стран, которых разыскивает Интерпол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Турции объявили войну международной преступности – задержаны 56 человек-1

Эти люди обвиняются во всех возможных преступлениях, совершенных не только на родине, но и за рубежом. Это наркоторговля, грабежи, фальшивомонетничество и отмывание денег. Подводя первые итоги полицейской операции, министр МВД Турции заявил, что это только начало масштабной и беспощадной борьбы с международной преступностью.

# Международная политика # Новости Турции

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