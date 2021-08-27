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Посмотрите на эти кадры: самую сухую в мире пустыню в Чили завалило снегом

27 августа 2021 15:42
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Новости Чили. Самую сухую в мире пустыню Атакама в Чили завалило снегом. Толщина сугробов местами достигала 15 сантиметров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посмотрите на эти кадры: самую сухую в мире пустыню в Чили завалило снегом-1

Посмотрите на эти кадры: самую сухую в мире пустыню в Чили завалило снегом-3

Многие жители города Эль-Сальвадор увидели снегопад впервые и восприняли его как чудо.

Посмотрите на эти кадры: самую сухую в мире пустыню в Чили завалило снегом-6

Но это не помешало им поиграть со снегом, а некоторые даже успели слепить снеговиков.

Посмотрите на эти кадры: самую сухую в мире пустыню в Чили завалило снегом-9

Посмотрите на эти кадры: самую сухую в мире пустыню в Чили завалило снегом-11

Впрочем, суровая пустыня удивляла и раньше, когда там неожиданно распустились тысячи розовых цветов.

# Необычное # Фотофакт

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