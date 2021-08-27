Посмотрите на эти кадры: самую сухую в мире пустыню в Чили завалило снегом

Новости Чили. Самую сухую в мире пустыню Атакама в Чили завалило снегом. Толщина сугробов местами достигала 15 сантиметров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Чили. Самую сухую в мире пустыню Атакама в Чили завалило снегом. Толщина сугробов местами достигала 15 сантиметров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Многие жители города Эль-Сальвадор увидели снегопад впервые и восприняли его как чудо.
Но это не помешало им поиграть со снегом, а некоторые даже успели слепить снеговиков.
Впрочем, суровая пустыня удивляла и раньше, когда там неожиданно распустились тысячи розовых цветов.