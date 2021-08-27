Взрыв на военном складе в Казахстане. Погибли пять человек, пострадали около 100

Новости Казахстана. Пять человек погибли, около 100 пострадали при мощном взрыве на складе боеприпасов в военной части в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Казахстана. Пять человек погибли, около 100 пострадали при мощном взрыве на складе боеприпасов в военной части в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из района ЧП эвакуировали местных жителей. Перекрыты дороги, остановлено железнодорожное сообщение.
Как сообщили в Минобороны страны, в арсенале хранились инженерные боеприпасы с малой мощностью и зоной поражения. Взрыв прогремел после возникшего пожара в одном из складов. Причину ЧП выясняет специальная комиссия.