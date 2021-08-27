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Взрыв на военном складе в Казахстане. Погибли пять человек, пострадали около 100

27 августа 2021 08:55
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Новости Казахстана. Пять человек погибли, около 100 пострадали при мощном взрыве на складе боеприпасов в военной части в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв на военном складе в Казахстане. Погибли пять человек, пострадали около 100-1

Из района ЧП эвакуировали местных жителей. Перекрыты дороги, остановлено железнодорожное сообщение.

Взрыв на военном складе в Казахстане. Погибли пять человек, пострадали около 100-4

Как сообщили в Минобороны страны, в арсенале хранились инженерные боеприпасы с малой мощностью и зоной поражения. Взрыв прогремел после возникшего пожара в одном из складов. Причину ЧП выясняет специальная комиссия.

# Взрыв # Фотофакт

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