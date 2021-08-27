Новости Афганистана. Число жертв теракта в Кабуле выросло до 170 человек. Среди них 13 американских военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

26 августа в Кабуле прогремели несколько взрывов, устроенных террористами-смертниками. После этого началась перестрелка. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство». И это не было неожиданностью: талибы ранее заявили, что предупреждали НАТО об угрозе атаки.

Теракт в Кабуле. Франция пообещала защиту афганцам, а США готовит удары по «Исламскому государству»

Взрывы в аэропорту Кабула вызвали гневную реакцию международного сообщества.