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Число жертв теракта в Кабуле выросло до 170 человек

27 августа 2021 15:35
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Новости Афганистана. Число жертв теракта в Кабуле выросло до 170 человек. Среди них 13 американских военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв теракта в Кабуле выросло до 170 человек-1

26 августа в Кабуле прогремели несколько взрывов, устроенных террористами-смертниками. После этого началась перестрелка. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство». И это не было неожиданностью: талибы ранее заявили, что предупреждали НАТО об угрозе атаки.

Теракт в Кабуле. Франция пообещала защиту афганцам, а США готовит удары по «Исламскому государству»

Взрывы в аэропорту Кабула вызвали гневную реакцию международного сообщества.

# Теракт # Фотофакт

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