Лавров: страны Запада хотят поссорить Беларусь и Россию

Запад стремится поссорить Россию и Беларусь, чтобы ослабить Союзное государство. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время пленарного заседания Российско-белорусского форума историков, пишет ТАСС.

Текст, прочитанный директором историко-документального департамента МИД РФ Надеждой Бариновой, указывает на цель Запада по посеву межнациональных и межконфессиональных разногласий, языкового шовинизма и созданию раздора между народами, чтобы препятствовать дальнейшему укреплению Союзного государства.

Лавров подчеркнул необходимость представления объективной исторической картины для противодействия таким фальсификациям. Он также предложил создание совместной монографии об истории Союзного государства, основываясь на уже накопленном опыте работы.