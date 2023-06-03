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Глава Минобороны Индонезии: следует создать демилитаризованную зону в Украине и провести референдум

03 июня 2023 10:02
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Министр обороны Индонезии Прабово Субианто выдвинул мирный план по преодолению конфликта в Украине. Он предполагает прекращение огня, образование демилитаризованной зоны и ввод миротворцев ООН, сообщает ТАСС.

План был озвучен на конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре. В первом пункте проекта предусмотрено незамедлительное прекращение огня, а во втором – отход сторон на 15 км для формирования демилитаризованной зоны. 

Субианто также считает необходимым провести референдум на спорных территориях, чтобы определить волю жителей. Он отметил, что Индонезия готова участвовать в миротворческой миссии ООН. В качестве примера министр привел Корейский полуостров, где благодаря подобным мерам был достигнут относительный мир. Он также обратился к участникам конференции с призывом принять декларацию о прекращении огня в Украине.

Форум «Шангри-Ла диалог» проводится с 2002 года и организуется лондонским Международным институтом стратегических исследований.

# Международная политика

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