На месте крушения поездов в Индии продолжают искать выживших, известно почти о 300 погибших, 900 ранены

Новости Индии. В Индии продолжаются поиски выживших после столкновения пассажирских поездов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже известно почти о 300 погибших. Не исключено, что жертв будет больше. Еще порядка 900 человек получили травмы.

Сотни сотрудников экстренных служб разбирают завалы, под которыми могут находиться пострадавшие. Искать выживших также помогают местные жители. И хотя работа на месте трагедии продолжается, эту железнодорожную аварию уже назвали самой смертоносной в стране за последние 10 лет.