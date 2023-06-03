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На месте крушения поездов в Индии продолжают искать выживших, известно почти о 300 погибших, 900 ранены

03 июня 2023 09:37
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Новости Индии. В Индии продолжаются поиски выживших после столкновения пассажирских поездов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже известно почти о 300 погибших. Не исключено, что жертв будет больше. Еще порядка 900 человек получили травмы.

Сотни сотрудников экстренных служб разбирают завалы, под которыми могут находиться пострадавшие. Искать выживших также помогают местные жители. И хотя работа на месте трагедии продолжается, эту железнодорожную аварию уже назвали самой смертоносной в стране за последние 10 лет.

На месте крушения поездов в Индии продолжают искать выживших, известно почти о 300 погибших, 900 ранены-1

ЧП произошло вечером 2 июня в штате Одиша. Несколько вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов после столкновения с другим составом. Их откинуло на противоположный путь, где через некоторое время в них врезался еще один поезд с пассажирами.

# ЧП # Новости Индии # Фотофакт

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