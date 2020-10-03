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Александр Лукашенко направил поздравление Франку-Вальтеру Штайнмайеру с Днём германского единства

03 октября 2020 12:51
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Новости Беларуси. Официальный Минск рассматривает Берлин как важного партнера и рассчитывает на возобновление совместной работы в период председательства ФРГ в Совете ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко Штайнмайеру по случаю Дня германского единства.

3 октября празднуется 30-я годовщина объединения страны. В этот день в 1990 году восточная часть Берлина и пять земель бывшей Германской Демократической Республики вошли в состав ФРГ.

Александр Лукашенко направил поздравление Франку-Вальтеру Штайнмайеру с Днём германского единства-1

Торжественная церемония, посвященная Дню единства, пройдет в административном центре земли Бранденбург – Потсдаме – с участием высокопоставленных лиц государства.

Обычно 3 октября по всей стране проходят массовые мероприятия, однако из-за пандемии их пришлось отменить.

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Франк-Вальтер Штайнмайер # Фотофакт

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