Александр Лукашенко направил поздравление Франку-Вальтеру Штайнмайеру с Днём германского единства

Новости Беларуси. Официальный Минск рассматривает Берлин как важного партнера и рассчитывает на возобновление совместной работы в период председательства ФРГ в Совете ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко Штайнмайеру по случаю Дня германского единства.

3 октября празднуется 30-я годовщина объединения страны. В этот день в 1990 году восточная часть Берлина и пять земель бывшей Германской Демократической Республики вошли в состав ФРГ.