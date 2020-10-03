«Враг атакует всех без разбора». Что сейчас происходит в Нагорном Карабахе?

Новости мира. Ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной. В зоне конфликта продолжаются ожесточенные бои, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Артиллерия, тяжелая техника и ракетные установки уносят все новые жизни.
Новости мира. Ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной. В зоне конфликта продолжаются ожесточенные бои, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Артиллерия, тяжелая техника и ракетные установки уносят все новые жизни.
Обе стороны заявляют о серьезных человеческих потерях как среди военных, так и среди гражданского населения. Счет раненых идет на тысячи. В городах разруха. Местные жители, которые остались без крыши над головой, вынуждены искать убежище. Под обстрел попадают не только здания и объекты инфраструктуры, но и журналисты, а также автомобили гуманитарных организаций, которые оказывают помощь населению.
Сегодня в 13:00 жертвами нападений стали государственные службы экстренной помощи, гуманитарная организация Красный Крест и другие, например, парамедики.
Я считаю, что наш враг атакует всех без разбора. Могу сказать, что разорвался снаряд, к счастью, никто не погиб, десять человек были ранены.
Мировое сообщество продолжает призывать участников военного конфликта остановить огонь. В числе сторонников деэскалации и Беларусь. Наша страна одной из первых призвала Армению и Азербайджан остановить кровопролитие, предложив оказать любое необходимое содействие в продвижении диалога. Ранее страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ выпустили совместное заявление, в котором указали, что противоборствующие стороны должны без предварительных условий прекратить огонь и приступить к переговорам.
Сегодня, 3 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что формат «тройки» сопредседателей Минской группы должен быть сохранен, но при условии соблюдения нейтралитета входящими в нее странами. Накануне о готовности начать диалог с Баку заявил Ереван.
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