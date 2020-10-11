«В этом одна из ироний процесса». Как Кыргызстан стал «болевой точкой» Центрально-Азиатского региона
Клановость, коррупция, олигархат, наркотрафик, как во многих других странах победившей «цветной революции». В Центрально-Азиатском регионе Кыргызстан – «болевая точка», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Но вот кто на нее давит? Тему продолжит Евгений Пустовой.
Александр Мушта, ведущий специалист информационно-аналитического центра Академии управления при Президенте Беларуси:
Последователи Шарпа насчитывают порядка 60 примеров «цветных революций», в которых так или иначе обнаружатся интересы Соединенных Штатов и их союзников по Североатлантическому альянсу. Киргизия – это реперная точка в Азии, в которую крупные геополитические игроки заходят со своими стратегическими проектами.
Республика находится на пути трансграничного экономического проекта Китая «Один пояс – один путь». Кыргызстан в сфере интересов Поднебесной. Свои интересы есть и у США: раньше здесь стояла американская авиационная база.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Правда, сейчас и сами США не на высоте. Уже даже в фешенебельных районах Нью-Йорка бесчинствует толпа. В общем, уличная демократия добралась и до оплота мировой демократии.
Александр Мушта:
В этом одна из ироний процесса, что сегодня приходится говорить лекарю: «Излечись сам». Потому что, к сожалению (может быть, и не к сожалению), мы видим, когда механизмы, технологии, приемы и средства «цветных революций» могут оборачиваться и против их авторов.
Евгений Пустовой:
Сейчас на счету Белого дома нет ни маленьких победоносных войн в нефтяных регионах мира, ни ярких дипломатических побед. Зато есть COVID. Есть волнения. Тысячи погибших из-за коронавируса и сотни тысяч недовольных. Огни большого города горят не в офисах небоскребов, а тлеют на баррикадах. И в таких неспокойных условиях Америка выбирает президента.
Александр Ивановский о политической ситуации в США: «В этом смысле нам, конечно, ближе Трамп»
Хозяйничать в Белом доме – еще не значит руководить полусотней штатов. В США правят политические элиты. А видимость создают, что правит демократия. Демократия по-американски – это две основные партии, два кандидата в президенты, два кандидата в вице-президенты. Это напоминает ярмарку в условиях дефицита.
Александр Мушта:
Да, можно сколь угодно быть независимым кандидатом, можно попытаться выступать от некой третьей силы. Но на каком-то этапе экономические механизмы и ресурсы выстроены таким образом, что человек с очередного этапа избирательной кампании просто снимает свою кандидатуру.
Евгений Пустовой:
Американское общество разделено. Политический разлом не менее опасный, чем тектонический – разногласия могут потопить сверхдержаву. Люди выбирают не только самого дееспособного из пожилых кандидатов, люди выбирают между консервативной Америкой и сетевым либеральным государством, в котором квота на главные роли в голливудских блокбастерах будет гарантирована не только афроамериканцам, но уже и трансгендерам. Вопрос только в одном: сможет ли после сделанного выбора разобщенная Америка подняться с колен? Позы, в которой она сама некогда держала страны и народы.