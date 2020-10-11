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В комендатуре Бишкека сообщили, что обстановка в городе контролируется

11 октября 2020 12:38
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Новости Кыргызстана. Ситуация в столице Кыргызстана, где с 5 октября продолжались массовые беспорядки и столкновения между сторонниками различных политических сил, стабилизировалась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В комендатуре Бишкека сообщают, что в настоящее время обстановка в городе контролируется сотрудниками правоохранительных органов и военнослужащими. Охранять общественный порядок также помогают несколько тысяч представителей народных дружин.

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В комендатуре Бишкека сообщили, что обстановка в городе контролируется-1

Напоминаем, что с 9 октября по решению президента страны в Бишкеке было объявлено чрезвычайное положение. В город введены войска и военная техника, установлены блокпосты, ограничен въезд и выезд граждан, запрещено проведение любых массовых мероприятий, в том числе митингов.

# Акции протеста # Фотофакт

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