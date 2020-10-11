В комендатуре Бишкека сообщили, что обстановка в городе контролируется

Новости Кыргызстана. Ситуация в столице Кыргызстана, где с 5 октября продолжались массовые беспорядки и столкновения между сторонниками различных политических сил, стабилизировалась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В комендатуре Бишкека сообщают, что в настоящее время обстановка в городе контролируется сотрудниками правоохранительных органов и военнослужащими. Охранять общественный порядок также помогают несколько тысяч представителей народных дружин.

«Узаконьте, пожалуйста. Нам уже надоело». Жители Кыргызстана ждут итогов экстренного заседания парламента