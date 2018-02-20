Актер Жерар Депардье собрался переехать в Алжир

Напоминаем, с января 2013 года актер является гражданином России. Причиной стало решение ужесточить во Франции налоги. Сначала Депардье перебрался в соседнюю Бельгию, за что подвергся острой критике. В ответ на это он заявил о намерении получить российский паспорт. О том, собирается ли артист претендовать на гражданство североафриканской страны, пока уточняется.

Жерар Депардье: Предпочитаю не слушать тех, ко ни разу не бывал в Беларуси и критикует страну или Президента