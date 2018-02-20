Актер Жерар Депардье собрался переехать в Алжир

Новости мира. Французский актер Жерар Депардье изъявил желание перебраться жить в Алжир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом он рассказал в интервью газете La Provence.
Новости мира. Французский актер Жерар Депардье изъявил желание перебраться жить в Алжир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом он рассказал в интервью газете La Provence.
Напоминаем, с января 2013 года актер является гражданином России. Причиной стало решение ужесточить во Франции налоги. Сначала Депардье перебрался в соседнюю Бельгию, за что подвергся острой критике. В ответ на это он заявил о намерении получить российский паспорт. О том, собирается ли артист претендовать на гражданство североафриканской страны, пока уточняется.
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