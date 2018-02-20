В Эстонии поезд столкнулся с грузовиком, несколько вагонов сошли с рельсов

Новости Эстонии. Железнодорожная авария в Эстонии. В нескольких километрах от города Кейла – на северо-западе страны – поезд столкнулся с грузовиком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От мощного удара несколько вагонов состава сошли с рельсов. Спасателям пришлось извлекать заблокированного внутри водителя большегруза с помощью специального оборудования. Еще восемь человек, включая машиниста, получили травмы. Их госпитализировали медики. Движение поездов по маршруту прервано до ликвидации последствий аварии. Причины случившегося установят специалисты.