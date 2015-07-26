Жерар Депардье: Предпочитаю не слушать тех, ко ни разу не бывал в Беларуси и критикует страну или президента

Программа «Неделя» поинтересовалась у Жерара Депардье о причинах его визита в Беларусь, о том, каких взглядов на современную политику он придерживается, и многом другом. За организацию интервью выражаем благодарность послу Беларуси во Франции Павлу Латушко.

Господин Депардье, спасибо, что уделили нам время. Прежде всего, какой интерес вас привел в Беларусь? Это праздный какой-то интерес либо бизнес-дела?

Жерар Депардье, актер, режиссер:

Во-первых, мне хотелось бы встретиться с Александром Лукашенко. У меня сложилось, что это очень сильный человек, крепкий хозяйственник. Очень интересно узнать, что делается в Беларуси в сельском хозяйстве. Хочу в целом посмотреть вашу страну. Своими лугами, полями, умиротворенностью она напоминает мне Швейцарию. Еще я знаю работы некоторых белорусских художников: Малевича, Шагала. Видел и картины других во Франции, когда посещал вашего посла Павла Латушко. Там есть выставка работ белорусских художников, и их картины мне понравились. Откровенно говоря, я мало знаю о Беларуси, и прошу у вас прощения за это. Предпочитаю не слушать тех, ко ни разу здесь не бывал и дает отрицательную оценку, критикует страну или президента.

Да, собственно, я и хотел спросить. Европа часто критикует Беларусь и, в частности, Александра Лукашенко. У вас не было, скажем так, боязни ехать в Беларусь?

Жерар Депардье:

Мне все равно, что там говорят. В Европе сейчас большие трудности. И, я думаю, ей кто-то помог в них впутаться. Скорее всего, американцы подтолкнули Европу. Сейчас все в мире перепуталось: от Балкан до Финляндии. Конечно, это сказывается и на Беларуси. А происходит это, скорее всего, от нехватки информации.

Как считаете, какие могут быть разрешения украинского конфликта? Европа тоже критикует Беларусь, тем не менее, консультации проходят здесь, и «нормандская четверка» была здесь, и сегодня даже рабочая группа по Украине здесь проходит.

Жерар Депардье:

Конечно, я хочу, чтобы все благополучно разрешилось. Война должна остановиться. Я сам крайне негативно отношусь к войнам и к людям, которые их развязывают. Война – это чьи-то смерти. Это глупо. Война должна остановиться.

Мне кажется, вам будет о чем поговорить с Александром Лукашенко, ведь Беларусь предоставляет площадку для переговоров по урегулированию украинского кризиса. Причем мне показалось сегодня на ферме, что у вас очень много общего. Он тоже очень интересуется сельским хозяйством, многое знает в деталях. И по молочно-товарным фермам, и по другим вопросам. Мне кажется, у вас будет очень много общих тем для разговоров.

Жерар Депардье:

На ферме первое, что бросилось мне в лаза, это отсутствие мух. Обычно их очень много. А здесь нет, и это прекрасно. Я, скорее, говорю об итальянских фермах. Чувствуется, что белорусский президент любит сельское хозяйство, любит и уважает землю, эти леса, поля. И такую оценку я мог бы дать очень немногим людям.

Вы впервые в Беларуси. У вас уже какие-то впечатления о нашей стране сформировались?

Жерар Депардье:

У меня восхитительные впечатления от Беларуси. Хотя Минск я не видел – не очень люблю города. А вот село, деревня, то, что я наблюдаю, аккуратное отношение к земле. Я вижу и заботу государства о природе, вижу, что людям здесь комфортно жить. Поля возделываются, леса не заброшены. У меня очень хорошие впечатления.

Вы же еще и ресторатор. Может быть, вы какое-то белорусское блюдо успели попробовать и оно вам понравилось? Может быть, стоит надеяться, что оно появится в меню ваших ресторанов?

Жерар Депардье:

Как раз я только что с фермы и хотел бы попробовать какое-нибудь мясное блюдо. А сегодня утром я ел щи.

Спасибо. Ждем вас еще в Беларуси. Не забывайте нас. Приезжайте.

Жерар Депардье:

Однажды вернусь. Спасибо.