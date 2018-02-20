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Избыточный вес полицейских назван основной угрозой безопасности для Нью-Йорка

20 февраля 2018 15:02
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Новости США. Основной угрозой безопасности для американского Нью-Йорка признали избыточный вес полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудники местного департамента являются самыми тучными в США.  

Избыточный вес полицейских назван основной угрозой безопасности для Нью-Йорка-1

На проблему жалуются сами стражи порядка. В экстренных и опасных ситуациях хорошая физическая подготовка необходима, а неспособность быстро передвигаться может стать причиной гибели людей. При этом руководство департамента не использует никаких стимулов, чтобы их сотрудники поддерживали форму. Физические нагрузки в Нью-Йорке обязательны для работников скорой и пожарных, а на полицейских это не распространяется.  

Избыточный вес полицейских назван основной угрозой безопасности для Нью-Йорка-4

# Фотофакт # Здоровье

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