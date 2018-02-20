Избыточный вес полицейских назван основной угрозой безопасности для Нью-Йорка

Новости США. Основной угрозой безопасности для американского Нью-Йорка признали избыточный вес полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудники местного департамента являются самыми тучными в США.
Новости США. Основной угрозой безопасности для американского Нью-Йорка признали избыточный вес полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудники местного департамента являются самыми тучными в США.
На проблему жалуются сами стражи порядка. В экстренных и опасных ситуациях хорошая физическая подготовка необходима, а неспособность быстро передвигаться может стать причиной гибели людей. При этом руководство департамента не использует никаких стимулов, чтобы их сотрудники поддерживали форму. Физические нагрузки в Нью-Йорке обязательны для работников скорой и пожарных, а на полицейских это не распространяется.