Избыточный вес полицейских назван основной угрозой безопасности для Нью-Йорка

На проблему жалуются сами стражи порядка. В экстренных и опасных ситуациях хорошая физическая подготовка необходима, а неспособность быстро передвигаться может стать причиной гибели людей. При этом руководство департамента не использует никаких стимулов, чтобы их сотрудники поддерживали форму. Физические нагрузки в Нью-Йорке обязательны для работников скорой и пожарных, а на полицейских это не распространяется.