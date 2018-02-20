В Мексике обнаружили человеческие останки возрастом 10 тысяч лет. Фотофакт

Новости Мексики. В Мексике обнаружили человеческие останки, возраст которых оценивается в 10 тысяч лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Находка была сделана в одной из подводных пещер на полуострове Юкатан.

Судя по положению скелета, смерть древнего жителя наступила в результате природной катастрофы. Помимо этого, водолазы нашли на дне пещеры алтари и другие религиозные сооружения, связанные с проведением церемониалов народа майя.

Специалисты полагают, что система подводных тоннелей, которая простирается почти на 350 километров, может скрывать сотни археологических артефактов, способных пролить свет на жизнь и гибель древней цивилизации.