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В Мексике обнаружили человеческие останки возрастом 10 тысяч лет. Фотофакт

20 февраля 2018 14:38
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Новости Мексики. В Мексике обнаружили человеческие останки, возраст которых оценивается в 10 тысяч лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Находка была сделана в одной из подводных пещер на полуострове Юкатан.  

В Мексике обнаружили человеческие останки возрастом 10 тысяч лет. Фотофакт-1

Судя по положению скелета, смерть древнего жителя наступила в результате природной катастрофы. Помимо этого, водолазы нашли на дне пещеры алтари и другие религиозные сооружения, связанные с проведением церемониалов народа майя.  

Специалисты полагают, что система подводных тоннелей, которая простирается почти на 350 километров, может скрывать сотни археологических артефактов, способных пролить свет на жизнь и гибель древней цивилизации.  

# Археология # Фотофакт

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