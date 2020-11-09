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За сожительство и употребление алкоголя теперь нет уголовного наказания. В ОАЭ внесли поправки в закон

09 ноября 2020 09:54
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Новости ОАЭ. Совместное проживание без вступления в брак и употребление алкоголя больше не будут считаться уголовными преступлениями в ОАЭ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующие поправки в закон утвердил президент страны.

За сожительство и употребление алкоголя теперь нет уголовного наказания. В ОАЭ внесли поправки в закон-1

Также из уголовного кодекса изъяли статью о наказании за попытку суицида. Кроме того, к ответственности больше не будут привлекать тех, кто пытался оказать срочную помощь другому человеку, но тот все равно умер.

За сожительство и употребление алкоголя теперь нет уголовного наказания. В ОАЭ внесли поправки в закон-4

Все эти изменения направлены на упрощение правил для жителей Эмиратов, а также дополнительное привлечение туристов и прямых иностранных инвестиций.

# Закон # Фотофакт

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