За сожительство и употребление алкоголя теперь нет уголовного наказания. В ОАЭ внесли поправки в закон

Новости ОАЭ. Совместное проживание без вступления в брак и употребление алкоголя больше не будут считаться уголовными преступлениями в ОАЭ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующие поправки в закон утвердил президент страны.
Новости ОАЭ. Совместное проживание без вступления в брак и употребление алкоголя больше не будут считаться уголовными преступлениями в ОАЭ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующие поправки в закон утвердил президент страны.
Также из уголовного кодекса изъяли статью о наказании за попытку суицида. Кроме того, к ответственности больше не будут привлекать тех, кто пытался оказать срочную помощь другому человеку, но тот все равно умер.
Все эти изменения направлены на упрощение правил для жителей Эмиратов, а также дополнительное привлечение туристов и прямых иностранных инвестиций.