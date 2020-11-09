За сожительство и употребление алкоголя теперь нет уголовного наказания. В ОАЭ внесли поправки в закон

Новости ОАЭ. Совместное проживание без вступления в брак и употребление алкоголя больше не будут считаться уголовными преступлениями в ОАЭ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующие поправки в закон утвердил президент страны.

Также из уголовного кодекса изъяли статью о наказании за попытку суицида. Кроме того, к ответственности больше не будут привлекать тех, кто пытался оказать срочную помощь другому человеку, но тот все равно умер.