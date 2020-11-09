ЧП на военном аэродроме в России. Солдат-срочник открыл стрельбу по военнослужащим, есть погибшие

В результате атаки погибли три человека. Еще один госпитализирован в критическом состоянии.

Новости России. ЧП на территории военного аэродрома Балтимор под Воронежем. Солдат-срочник открыл стрельбу по военнослужащим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, нападавший завладел пистолетом одного из офицеров. Также при нем могут быть несколько магазинов с патронами. После инцидента стрелок забаррикадировался на территории аэродрома. Командование воинской части совместно с правоохранительными органами проводят мероприятия по розыску и задержанию нападавшего.