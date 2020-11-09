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ЧП на военном аэродроме в России. Солдат-срочник открыл стрельбу по военнослужащим, есть погибшие

09 ноября 2020 11:03
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Новости России. ЧП на территории военного аэродрома Балтимор под Воронежем. Солдат-срочник открыл стрельбу по военнослужащим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате атаки погибли три человека. Еще один госпитализирован в критическом состоянии.

ЧП на военном аэродроме в России. Солдат-срочник открыл стрельбу по военнослужащим, есть погибшие-1

По предварительным данным, нападавший завладел пистолетом одного из офицеров. Также при нем могут быть несколько магазинов с патронами. После инцидента стрелок забаррикадировался на территории аэродрома. Командование воинской части совместно с правоохранительными органами проводят мероприятия по розыску и задержанию нападавшего.

ЧП на военном аэродроме в России. Солдат-срочник открыл стрельбу по военнослужащим, есть погибшие-4

Военный аэродром Балтимор уже более семи лет находится на ремонте. В декабре 2019 года сообщалось о планах завершить работы к осени 2020.

# Стрельба # Екатерина Забенько # Фотофакт

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