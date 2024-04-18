Акции протеста с требованием повышения зарплат прошли в Греции

Волна протестов накрыла накануне Грецию. Тысячи людей вышли на улицы, требуя поднять зарплаты. Самая масштабная акция состоялась в столице страны Афинах. Из-за демонстрантов там даже пришлось перекрыть центр города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рабочие, учителя и даже госслужащие призывали правительство остановить стремительное падение уровня жизни из-за роста цен. К демонстрантам присоединились студенты и пенсионеры. Кроме того, протестующие требовали заключения новых коллективных договоров, которые позволят рабочим и служащим требовать повышения зарплаты и улучшения условий труда.

Мы, работники бюджетной сферы, сегодня здесь, чтобы присоединиться к голосу всего рабочего класса. В главном вопросе, который объединил всех нас здесь: их прибыль или наша жизнь, мы твердо и непоколебимо выберем свою жизнь и жизнь наших детей. Мы не сделаем ни шагу назад.

Эвина Калаци, участница акции протеста (Греция):

Человек не может жить на 500 евро в месяц, когда арендная плата зашкаливает, дома конфискуются, а супермаркеты недоступны. Заработной платы хватает только до середины месяца, и мы вынуждены жить экономной жизнью.