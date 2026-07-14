В Сирии состоялось заседание нового парламента переходного периода – первого после ухода Башара Асада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Временные власти сформировали состав из 140 участников, выбранных через региональные избирательные коллегии, и 70 депутатов, назначенных временным президентом страны. Заседание стало отправной точкой для законодательной деятельности нового органа.

По оценкам ООН, сирийский переходный этап остается «критическим и хрупким»: возможности для политического обновления соседствуют с рисками нестабильности. Международные структуры подчеркивают, что парламенту предстоит масштабная работа – от обсуждения новых законов до контроля действий исполнительной власти. Новый парламент получил 30-месячный срок полномочий с возможностью продления. Одной из ключевых задач станет разработка закона о выборах. Формирование Народного собрания вызвало как осторожный оптимизм, так и критику со стороны сирийских политических деятелей. Аналитики подчеркивают: легитимность парламента будет зависеть не от формального состава, а от того, насколько эффективно он сможет отражать интересы всех слоев сирийского общества.