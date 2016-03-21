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В Каталонии продолжаются работы по устранению последствий аварии автобуса с иностранными студентами

21 марта 2016 06:15
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Новости Испании. В Каталонии продолжаются работы по устранению последствий трагической аварии автобуса с иностранными студентами, которые учились в Испании по программе обмена. Жертвами аварии стали 14 человек. Свыше 40 пострадали. Среди них студенты 13 национальностей. Это граждане Швейцарии, Великобритании, Турции, Украины и Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Князев, первый секретарь посольства:
Посольство связалось с почетным консулом Беларуси в Аликанте, в чей консульский округ входит Каталония, где произошла катастрофа. Он проверил информацию у местных властей. Данных о том, что среди пострадавших в результате аварии есть белорусские граждане, не имеется. 

Автобус возвращался с фестиваля огня проходившего в испанской Валенсии. Всего в салоне в момент аварии находилось около 60 человек. Примерно в шесть утра по местному времени автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем. Трасса, где произошло ДТП на несколько часов была перекрыта.

# Авария # Виталий Князев

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