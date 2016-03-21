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В США из-за утечки химикатов в центре отдыха пострадали 22 человека

21 марта 2016 06:15
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Новости США. В американском штате Луизиана из-за утечки химикатов в центре отдыха госпитализированы 22 человека. Большинство пострадавших — дети.

Инцидент произошел на территории бассейна. Первоначально сообщалось об утечке хлора. Однако в дальнейшем эта информация не подтвердилась.

Какое именно вещество стало причиной отравления — выясняется. Пострадавшие испытали недомогание, в том числе кашель, тошноту и рвоту. Они были доставлены в пять близлежащих больниц. Центр отдыха закрыт на неопределенное время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Массовое отравление

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