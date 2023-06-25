WP: разведка США знала о подготовке Пригожиным мятежа ещё в начале июня, но скрыла данные

Спецслужбы США предупредили Белый дом о вероятном мятеже, который организовывал Евгений Пригожин, сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

Как сообщают источники газеты, спецслужбы получали достаточное количество сигналов о готовящемся мятеже, но не имели конкретных планов и сроков. В ходе последних двух недель агентства на регулярной основе информировали о происходящем Белый дом, Госдепартамент, Пентагон и Конгресс.

New York Times, в свою же очередь, указывает, что официальные лица США решили не оглашать эту информацию, поскольку опасались, что Москва может их обвинить в организации государственного переворота. Кроме этого, они не хотели содействовать властям России.

В ночь на 24 июня силы ЧВК «Вагнер» захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это событие произошло на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы имевших место ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК со стороны Вооруженных сил Российской Федерации – это отрицалось как Министерством обороны России, так и ФСБ РФ.