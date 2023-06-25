В Чили из-за ливней и наводнений разрушены более 200 домов

Новости Чили. В Чили ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наводнений. В стране зафиксировали самые сильные ливни за последние 20 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Удар стихии привел к разрушению более двухсот домов. Три человека пропали без вести. Свыше тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома. Взять успели только самое необходимое. И зачастую это не вещи, а домашние питомцы. Эвакуация продолжается. Напомним, Чили заливает дождями уже неделю, в результате чего несколько рек вышли из берегов.