Потеря Артемовска Украиной может привести к государственному перевороту в стране. Сценарий, при котором ВСУ восстанут против украинского лидера вполне возможен. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Advance.

Украинский лидер создал из Артемовска миф, отмечается в публикации. На Западе поверили в сказку о каком-то непреодолимом сопротивлении. Когда военные РФ освободили город, все стало на свои места: миф разрушен. А целью киевских властей было показать своим кураторам, что Украина способна противостоять России. Таким образом страна рассчитывала получить еще большую поддержку.

Авторы пишут, что теперь его же армия может восстать против Зеленского на фоне такого поражения. Если у Киева больше нет вариантов, украинский лидер будет вынужден искать возможность сесть за стол переговоров с российской стороной. Российская Федерация после освобождения Артемовска будет продвигаться дальше, а Киев Россию не сдержит. Потенциально мог бы на некоторое время, но против нынешних властей есть большой риск бунта со стороны ВСУ, подытожил обозреватель.

Заявления о том, что украинские военные рано или поздно восстанут против Владимира Зеленского, ранее делали многие зарубежные эксперты. О том, что нынешний президент Украины погибнет от рук самих украинцев говорил экс-разведчик морской пехоты американской армии Риттер Скотт и экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.