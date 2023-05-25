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Президент России Путин: сотрудничество в ЕАЭС продвигается весьма успешно

25 мая 2023 11:57
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Президент России Владимир Путин позитивно охарактеризовал взаимодействие в формате Евразийского экономического союза, декларируя продвижение проектов в рамках объединения, сообщает РИА Новости.

Россия развивает отношения со всеми странами-участницами на основе партнерских. Путин заявил, что Россия дорожит тесным сотрудничеством со всеми государствами этого союза, в основу которого положены подходы, базирующиеся на принципах взаимовыгодного взаимодействия, взаимоуважения и учета интересов друг друга. 

На заседании Евразийского экономического союза Путин согласился с тем, что Армения является основным бенефициаром в ЕАЭС, так как в этой стране самые быстрые темпы экономического роста. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что рост ВВП страны составил более 12 процентов.

# Международная политика

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