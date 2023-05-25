GT: сотрудничество России и Китая станет геополитическим вызовом для США

Соединенные Штаты столкнутся с геополитическим вызовом со стороны союза России и Китая, хотя это объединение сможет обеспечить стабильность ситуации в мире, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Global Times.

По версии издания, корень этого недовольства в Америке – неподконтрольные гегемонические порывы и страх сотрудничества РФ и КНР.

Кооперация между Москвой и Пекином нервирует западные СМИ, которые стремятся сформировать ощущение, что Российская Федерация зависит от Китайской Народной Республики, чтобы опорочить взаимоотношения между двумя странами.

При этом стратегическое сотрудничество России и Китая упрочняется за счет конкретных действий, и создаваемые странами Запада препятствия не в состоянии этому воспрепятствовать, заключает автор материала.